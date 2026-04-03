New York: i venditori si accaniscono su Bath & Body Works

(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo , che tratta in perdita del 3,93% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Bath & Body Works mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,15%, rispetto a +1,63% dell' indice del basket statunitense ).





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Bath & Body Works restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 18,14 USD. La resistenza più immediata è stimata a 19,04. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 19,94, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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