New York: positiva la giornata per LyondellBasell Industries

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione , che tratta in utile del 3,77% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di LyondellBasell Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso LyondellBasell Industries rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 81,35 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 77,89. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 76,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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