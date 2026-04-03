New York: rosso per General Motors

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda statunitense che produce autoveicoli , con una flessione del 3,33%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di General Motors , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di General Motors segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 71,58 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 73,59. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 70,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```