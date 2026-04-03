New York: rosso per General Motors
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda statunitense che produce autoveicoli, con una flessione del 3,33%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di General Motors, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di General Motors segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 71,58 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 73,59. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 70,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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