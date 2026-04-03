Usa, Trump impone dazi al 100% sui famaci e al 25% sui metalli

Le tariffe saranno applicate alle società che non hanno abbassato i prezzi

(Teleborsa) - Dazi del 100% sui prodotti farmaceutici delle società che non hanno raggiunto accordi con la Casa Bianca. È la nuova misura imposta da Donald Trump per spingere le realtà farmaceutiche a produrre negli Stati Uniti e abbassare i prezzi. I nuovi dazi sono stati stabiliti tramite la Sections 232, che prevede il lancio di un'indagine prima di decidere se approvarli o meno, ed entreranno in vigore entro 120-180 giorni.



Pfizer, AstraZeneca e Nov Nordisk sono fra le 13 società che hanno raggiunto accordi con gli Stati Uniti per ridurre i prezzi dei farmaci in cambio di una tregua sulle tariffe. I prodotti provenienti dall'Unione Europea, dal Giappone, dalla Corea del Sud e dalla Svizzera saranno gravati da dazi del 15%, mentre i farmaci dalla Grande Bretagna, il primo Paese ad aver siglato un accordo con Trump, saranno colpiti da una tariffa del 10%.



Nell'ordine esecutivo firmato oggi dal presidente americano ci sono anche nuovi dazi sui metalli. Nello specifico, i prodotti finiti contenenti una percentuale significativa di acciaio, alluminio o rame saranno soggetti a tariffe del 25% proporzionali al loro contenuto. Queste norme entreranno in vigore da lunedì.

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