Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 5/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 5/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 aprile

Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato +0,08%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 184,101. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 183,708. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 183,525.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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