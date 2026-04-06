Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 17:12
24.134 +0,37%
Dow Jones 17:12
46.567 +0,13%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

New York: giornata depressa per Workday

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Workday
Ribasso per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che presenta una flessione del 2,04%.
Condividi
```