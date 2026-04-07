Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 6-apr
24.192 +0,61%
Dow Jones 6-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 6/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 6/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 aprile

Riunione sostanzialmente debole quella del 6 aprile per l'indice nipponico, che conclude gli scambi in frazionale calo a 53.542.

Lo status tecnico di medio periodo del Nikkei 225 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 54.421, mentre i supporti sono stimati a 52.088. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 56.754.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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