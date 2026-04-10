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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile

Ottima performance per l'indice nipponico, che ha chiuso in rialzo dell'1,90%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 57.759,7. Rischio di discesa fino a 54.592,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 60.926,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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