Banca di Credito Popolare, via al rebranding: acronimo BCP diventa il nuovo brand commerciale

(Teleborsa) - La Banca di Credito Popolare inaugura una nuova fase della propria storia con la presentazione e approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del progetto di rebranding "Evoluzione, non rivoluzione" che accompagnerà la banca nel suo sviluppo digitale e commerciale. Lo scopo è quello di rendere l'identità dell'istituto più contemporanea, leggibile e riconoscibile, mantenendo al tempo stesso un forte legame con la storia e con il territorio in cui la banca è nata oltre 135 anni fa.



Il cambiamento più visibile riguarda il segno grafico - in una forma più essenziale e moderna - che sintetizza in un unico elemento tre simboli identitari che raccontano la banca e il territorio. Il primo è la Torre, riferimento alla storia dell'istituto e metafora di solidità e protezione, reinterpretata attraverso forme stilizzate che ne richiamano i merli. Il secondo è il Corallo, omaggio alla tradizione artigianale di Torre del Greco che ha reso la città famosa nel mondo, un richiamo che lega la banca alla propria comunità e alla cultura produttiva del territorio. Il terzo elemento sono le persone: le linee del segno si incontrano e si connettono evocando il legame tra banca, soci, clienti e comunità locale.



Evolve anche il naming: l'acronimo BCP diventa il nuovo brand commerciale della banca, una scelta strategica orientata alla semplicità, la memorabilità e l'impatto visivo, ma anche alla continuità visto che la sigla è già usata tra soci e clienti. Breve e immediato, BCP è progettato per funzionare efficacemente in tutti i touchpoint contemporanei, mentre la denominazione completa Banca di Credito Popolare resterà la firma istituzionale dell'istituto e continuerà a comparire nella documentazione ufficiale e negli atti formali.



"Con questo rebranding, il più importante della nostra storia ad oggi, abbiamo voluto compiere un passo in avanti nel modo in cui la nostra banca si presenta sul mercato e dialoga con le persone - dichiara il presidente Mauro Ascione - BCP è un segno più semplice, più contemporaneo e più adatto ai contesti digitali – direi uno strumento di lavoro – che racchiude gli stessi valori che ci accompagnano da oltre un secolo: il legame con il territorio, la solidità e la vicinanza alle comunità e ai clienti che ogni giorno scelgono la nostra banca. Da oggi ci sentiamo ancora più vicini a loro, usando una sigla che da tempo ci identifica e un logo che richiama la nostra legacy".

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