Gucci entra in Formula 1 con Alpine dal 2027

(Teleborsa) - Gucci, brand di proprietà del colosso francese Kering , ha annunciato la partnership con il team Alpine di Formula 1: è la prima volta che una maison di lusso diventa Title Partner di una scuderia che compete al vertice del motorsport. A partire dal Campionato del Mondo FIA di Formula 1 del 2027, il team correrà come "Gucci Racing Alpine Formula One Team" e sfoggerà i colori Gucci. Gucci Racing prende vita attraverso un logo dedicato, con l'iconica doppia G intrecciata della Maison e la scritta Gucci Racing.



"Questa partnership con Alpine Formula One Team scrive un nuovo capitolo: Gucci diventa la prima maison di lusso a ricoprire il ruolo di Title Partner in Formula 1 - ha detto Francesca Bellettini, CEO di Gucci - Ciò riflette la nostra ambizione per il marchio e il ruolo che vogliamo che Gucci svolga su questo palcoscenico. La Formula 1 rappresenta oggi una convergenza unica di performance, cultura e portata globale, e Alpine Formula One Team è il partner giusto per dare vita a questa visione. Gucci Racing è più di una semplice presenza in griglia: è l'espressione di chi siamo e di dove vogliamo portare il marchio. E c'è ancora molto altro in arrivo. Siamo grati ad Alpine e a tutto il Gruppo Renault per aver condiviso con noi questa ambizione".



"Stringere una partnership con un marchio prestigioso del calibro di Gucci in Formula Uno, in qualità di title partner del team Alpine, è qualcosa di cui sono incredibilmente orgoglioso - ha commentato Flavio Briatore, Executive Advisor del team Alpine di Formula Uno - Non solo, ma sono anche entusiasta delle possibilità che questa partnership con Gucci ci offre e dei grandi traguardi che possiamo raggiungere insieme a livello globale. Il team di Enstone ha una storia di innovazione e ha già dimostrato che la moda può arrivare prima in Formula Uno. Con le migliori prestazioni in pista e il miglior punteggio di sempre per Alpine all'inizio di una stagione, questa nuova collaborazione con Gucci dimostra il crescente slancio del team".

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