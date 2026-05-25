Banca di Credito Popolare (BCP), definite le nomine dei Comitati endoconsiliari

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Popolare , riunitosi in data 21 maggio 2026, ha completato il processo di definizione dell’assetto di governance societaria avviato a seguito del rinnovo dell’organo amministrativo deliberato dall’Assemblea dei Soci del 5 maggio 2026.



Nell’ambito delle attività conseguenti all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, e a seguito delle verifiche effettuate in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle disposizioni di vigilanza, il Consiglio ha proceduto alla nomina dei componenti dei comitati endoconsiliari.



In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha nominato componenti del Comitato Rischi, Controlli Interni e Sostenibilità (CoRCIS): Prof. Ferdinando Di Carlo, Presidente; Prof.ssa Rosaria Cerrone; Dott. Roberto Raiola. Il CoRCIS svolge funzioni istruttorie, consultive e propositive a supporto del Consiglio di Amministrazione nelle materie concernenti il sistema dei controlli interni, la gestione e il governo dei rischi, nonché i profili di sostenibilità e i fattori ESG.



Il Consiglio ha altresì nominato componenti del Comitato Amministratori Indipendenti: Prof.ssa Rosaria Cerrone, Presidente;

Prof. Ferdinando Di Carlo; Prof.ssa Rosaria Giampetraglia.

Il Comitato Amministratori Indipendenti esercita le competernze previste dalla normativa applicabile e dalla regolamentazione interna della Banca con riferimento alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati e svolge altresì funzioni istruttorie, consultive e propositive nelle materie concernenti la composizione degli organi sociali, la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali e le politiche di remunerazione e incentivazione.

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