Enosi Holding entra nella moda con ENOSI MODA

Debutto a Palermo il 30 aprile con CRIDA in collaborazione con Giglio Boutique

(Teleborsa) - Enosi Holding, piattaforma italiana di investimenti e sviluppo industriale attiva nella crescita di imprese ad alto potenziale, annuncia il proprio ingresso nel settore moda con il lancio di ENOSI MODA, nuova divisione dedicata allo sviluppo, acquisizione e valorizzazione di brand fashion orientati alla crescita e all’internazionalizzazione.



Fondata nel 2013 dall’imprenditore Angelo Strazzella, Enosi Holding opera come piattaforma integrata di investimento e sviluppo, combinando capitale, advisory strategica e visione industriale per accompagnare le imprese in percorsi di evoluzione e consolidamento.



Nel corso del suo percorso, il gruppo ha sviluppato iniziative in settori ad alto potenziale, tra cui tecnologia, consumer goods, servizi e innovazione, con operazioni strategiche come l’acquisizione di Digix, Yes Coffee e Aelodea, consolidando il proprio ruolo di partner industriale per la crescita delle aziende.



"ENOSI MODA nasce dalla volontà di estendere il nostro modello di sviluppo a un settore che rappresenta una delle massime espressioni del Made in Italy. Le PMI oggi rappresentano il vero patrimonio produttivo e creativo del Paese: la nostra missione è sostenerle e accompagnarle nella crescita, creando valore reale attraverso visione industriale e capacità di investimento", dichiara Angelo Strazzella, Founder di Enosi Holding.



Il debutto della società ha visto il lancio operativo di ENOSI MODA, che è stato celebrato il 30 aprile a Palermo, con un evento esclusivo che segna l’ingresso ufficiale della divisione nel mercato fashion.



Protagonista CRIDA, brand fondato da Cristina Parodi e Daniela Palazzi, sviluppato e presentato da GIGLIO Boutique, partner commerciale strategico e asset chiave per lo sviluppo della distribuzione e del posizionamento retail del marchio.



"Siamo felici di ospitare la presentazione di CRIDA a Palermo, all’interno della nostra boutique. Per noi questo progetto rappresenta un incontro naturale tra visione imprenditoriale, cultura del prodotto e relazione con il cliente. CRIDA esprime un’idea di femminilità essenziale, contemporanea e profondamente italiana, valori che dialogano con la nostra storia e con il nostro modo di interpretare il retail, non solo come spazio dedicato alla vendita, ma come luogo di racconto, selezione e costruzione di valore per i brand e per i clienti" dichiara Federico Giglio, CEO di GIGLIO.



Enosi Holding è una piattaforma italiana di investimenti e sviluppo industriale fondata nel 2013, specializzata nella crescita e trasformazione di aziende ad alto potenziale attraverso operazioni di acquisizione strategica, advisory e innovazione. Il gruppo opera con un modello integrato che unisce capitale e competenze manageriali, con l’obiettivo di generare valore sostenibile e costruire ecosistemi imprenditoriali competitivi a livello nazionale e internazionale.



Nel tempo, la holding ha sviluppato iniziative in settori strategici quali tecnologia, servizi e innovazione, consolidando il proprio ruolo di partner industriale per aziende in fase di crescita e trasformazione.



Con il lancio di ENOSI MODA, il gruppo entra nel settore fashion e lifestyle con l’obiettivo di valorizzare brand italiani capaci di competere e crescere sui mercati globali.



CRIDA interpreta una visione di moda femminile, essenziale e contemporanea, costruita su un’estetica senza tempo e su una forte identità italiana. Le collezioni sono interamente realizzate in Italia attraverso filiere locali e materiali naturali, integrando qualità, artigianalità e sostenibilità.



"Il fashion oggi è un settore industriale globale che richiede struttura, competenze e visione strategica. Per lo sviluppo di ENOSI MODA ci siamo affidati a un team di professionisti con esperienza consolidata nel settore, con l’obiettivo di costruire una piattaforma capace di accompagnare i brand in percorsi di crescita internazionali, integrando distribuzione, capitale e sviluppo industriale", dichiara Enrico Berton, CEO di Enosi Holding.



Enosi Holding struttura un hub dedicato allo sviluppo dei brand fashion, con l’obiettivo di supportarne la crescita attraverso un approccio integrato tra industria, retail e mercati internazionali.



La divisione ENOSI MODA interviene su: sviluppo industriale e organizzazione della filiera, posizionamento e crescita del brand, espansione commerciale e sviluppo retail, internazionalizzazione e accesso a nuovi mercati, valorizzazione del Made in Italy creativo e produttivo e integrazione di strategie digitali a supporto della crescita.



L’iniziativa consolida il posizionamento di Enosi Holding come piattaforma capace di operare trasversalmente tra finanza, impresa e creatività, con un modello orientato alla costruzione di valore industriale sostenibile.



Il fashion diventa così una leva strategica di espansione globale, in cui il brand non è solo espressione creativa, ma asset industriale scalabile e competitivo sui mercati internazionali.

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