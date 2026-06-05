BNL BNP Paribas, nuovo assetto societario per Financit

(Teleborsa) - Dopo 5 anni dalla costituzione della joint venture tra BNL BNP Paribas e Poste Italiane , al via una nuova fase di sviluppo per Financit, società attiva nella Cessione del Quinto: la Banca riacquista il 40% delle azioni detenute dalla stessa Poste Italiane, che esce dal capitale sociale.



La collaborazione - si legge in una nota - proseguirà attraverso una partnership commerciale, iniziata nel 2013 e consolidatasi negli anni e sarà inserita nel modello multi-partnership con cui Poste Italiane gestisce i diversi prodotti di finanziamento.



Grazie al contributo strategico dei due soci, Financit è oggi uno degli attori di mercato più rilevanti nel comparto della Cessione del Quinto con 2 miliardi di euro di stock e circa 175 mila clienti, che hanno potuto usufruire delle soluzioni offerte dalla Società.



La scelta della Banca di consolidare Financit rientra in una strategia che punta ad offrire ai clienti - attuali e potenziali - una piattaforma propria di offerta ampia e specializzata sul fronte servizi e soluzioni bancarie.



Financit si inserisce nell’ecosistema BNP Paribas in Italia che include 14 società – inclusa BNL – attive in tutti i business finanziari: dal Banking all’Assurance; dall’Asset Management al Corporate & Investment Banking; ed ancora Credito al Consumo, Leasing, Factoring, fino al Real Estate, Gestione flotte aziendali e Mobilità Sostenibile. Con circa 6 milioni di clienti, BNP Paribas in Italia è tra le maggiori realtà bancarie e finanziarie del Paese.

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