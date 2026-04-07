Milano 10:43
46.131 +1,11%
Nasdaq 6-apr
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Dow Jones 6-apr
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Londra 10:43
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Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,03% alle 10:30

Il FTSE MIB allunga a 46.096,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,03% alle 10:30
Risultato positivo dell'1,03% per Milano, alle 10:30, che continua gli scambi a 46.096,5 punti.
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