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Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dell'1,06%

Il DAX archivia la giornata a 22.921,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dell'1,06%
Ribasso per Francoforte, in flessione dell'1,06%, termina le contrattazioni a 22.921,59 punti.
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