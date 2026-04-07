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Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dell'1,06%
Il DAX archivia la giornata a 22.921,59 punti
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Finanza
07 aprile 2026 - 17.43
Ribasso per Francoforte, in flessione dell'1,06%, termina le contrattazioni a 22.921,59 punti.
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