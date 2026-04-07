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Borsa: Chiusura in rosso per Londra, in calo dello 0,84%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 10.348,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Londra, in calo dello 0,84%
Ribasso per Londra, in flessione dello 0,84%, termina le contrattazioni a 10.348,79 punti.
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