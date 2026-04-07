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Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (+0,04%)
Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 24.202,37 punti
In breve
,
Finanza
07 aprile 2026 - 22.03
Non si allontana dalla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra un deludente +0,04%, archiviando la seduta a 24.202,37 punti.
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