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Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 2/04/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 2/04/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 2/04/2026 è stato pari a 3,98 miliardi di euro, in deciso ribasso (-22,9%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 5,16 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,62 miliardi.

Tra i 684 titoli trattati, 295 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 346 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 43 titoli.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
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