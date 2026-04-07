Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 2/04/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 2/04/2026 è stato pari a 3,98 miliardi di euro, in deciso ribasso (-22,9%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 5,16 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,62 miliardi.Tra i 684 titoli trattati, 295 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 346 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 43 titoli.