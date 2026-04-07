Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 6-apr
24.192 +0,61%
Dow Jones 6-apr
46.670 +0,36%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,03%

SSE a 3.881,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,03%
Indice SSE +0,03% a quota 3.881,17 all'apertura pomeridiana.
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