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Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
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07 aprile 2026 - 15.00
Cede alle vendite l'
indice europeo del settore auto e ricambi
, che retrocede a 447,21 punti.
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