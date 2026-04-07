Milano 16:14
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Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Cede alle vendite l'indice europeo del settore auto e ricambi, che retrocede a 447,21 punti.
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