Milano 10:03
52.345 -0,17%
Nasdaq 16-giu
29.968 0,00%
Dow Jones 16-giu
52.000 +0,64%
Londra 10:03
10.472 -0,22%
Francoforte 10:02
24.828 -0,33%

Perde l'EURO STOXX Automobiles & Parts sul mercato di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Perde l'EURO STOXX Automobiles & Parts sul mercato di Eurozona
Si abbattono le vendite sull'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata a 445,29 punti, in forte calo del 2,02%.
Condividi
```