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L'EURO STOXX Automobiles & Parts in discesa a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'EURO STOXX Automobiles & Parts in discesa a Eurozona
Giornata da dimenticare per l'indice europeo del settore auto e ricambi, che retrocede a 416,09 punti, ritracciando del 2,29%.
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