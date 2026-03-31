Giappone, in calo a sorpresa le vendite al dettaglio a febbraio

(Teleborsa) - Calano più delle attese le vendite al dettaglio in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria (METI), le vendite a febbraio sono scese su base annuale dello 0,2% dopo il balzo dell'1,8% del mese precedente. Le attese degli analisti erano per una crescita più lenta dei consumi al +0,9%.



Le vendite hanno anche registrato un netto calo del 2% su base mensile, dopo il +3% di gennaio.









(Foto: Photo by Andre Benz on Unsplash)

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