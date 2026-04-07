Ford richiama oltre 420 mila veicoli negli Usa per guasto ai tergicristalli

(Teleborsa) - Secondo quanto annunciato martedì dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) statunitense, Ford Motor Company sta richiamando 422.613 veicoli negli Stati Uniti a causa di un guasto ai tergicristalli.



Il richiamo riguarda i SUV Lincoln Navigator e Ford Expedition, nonché alcuni pick-up della serie F, ha dichiarato la NHTSA.

Secondo l'Agenzia, i bracci dei tergicristalli potrebbero rompersi, causando il malfunzionamento dei tergicristalli stessi.



La NHTSA ha affermato che le concessionarie ispezioneranno e sostituiranno i bracci dei tergicristalli.

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