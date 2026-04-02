Ford, vendite USA in calo nel primo trimestre: F-150 e ibridi penalizzati dalla scarsità di produzione

(Teleborsa) - Ford Motor ha registrato un calo dell’8,8% delle vendite di veicoli negli Stati Uniti, nel primo trimestre, spinto soprattutto dal crollo (-16%) del pickup F-Series, il modello più venduto e redditizio della casa automobilistica. Il calo riflette i problemi di fornitura dopo due incendi lo scorso autunno nello stabilimento di Novelis Inc., che hanno ridotto di 100.000 unità la produzione dei pannelli in alluminio per la carrozzeria dell’F-150, con perdite stimate per 2 miliardi di dollari.



Il rallentamento della produzione ha costretto Ford a posticipare consegne di flotte commerciali, uno dei segmenti più profittevoli, e ha contribuito anche a un calo del 19% nelle vendite di veicoli ibridi, incluso il modello F-150 ibrido e la gamma Escape, ora eliminata dal mercato. L’azienda punta a recuperare circa 50.000 veicoli persi e prevede che la piena capacità produttiva dello stabilimento di alluminio tornerà solo questa estate.



In generale, le vendite auto statunitensi hanno registrato una crescita annualizzata di 15,5 milioni di veicoli nel trimestre, in calo rispetto ai 16,3 milioni del 2025, rispecchiando la debolezza del mercato e le preoccupazioni dei consumatori per prezzi elevati e carburante a 4 dollari al gallone.



Ford spera di compensare alcune perdite di volumi di modelli ibridi con la versione ibrida del pickup Maverick, che ha registrato un calo dell’11% nel trimestre.





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