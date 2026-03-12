Milano 13:47
USA, richieste sussidi disoccupazione stabili a 213 mila unità

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Restano costanti le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 7 marzo, i "claims" sono risultati pari a 213 mila unità, sostanzialmente in linea con quelle della settimana precedente (riviste a 214mila da 213 mila) e alle 214 mila unità attese.

La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 212mila unità, in calo di 4.000 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (216.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.

Infine, nella settimana al 28 febbraio, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.850.000, in aumento di 21.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.871.000) e in linea con le 1.850.000 attese.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
