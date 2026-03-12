USA, richieste sussidi disoccupazione stabili a 213 mila unità

(Teleborsa) - Restano costanti le richieste dinegli. Nella settimana al 7 marzo, i "" sono risultati pari a, sostanzialmente in linea con quelle della settimana precedente (riviste a 214mila da 213 mila) e alle 214 mila unità attese.La- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a, in calo di 4.000 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (216.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 28 febbraio, lesi sono attestate a, in aumento di 21.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.871.000) e in linea con le 1.850.000 attese.