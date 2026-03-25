Toyota richiama oltre 144 mila veicoli negli Stati Uniti per problemi alla telecamera posteriore

(Teleborsa) - La casa automobilistica giapponese Toyota sta richiamando 144.200 veicoli negli Stati Uniti perché le immagini della telecamera posteriore potrebbero non essere visualizzate quando si inserisce la retromarcia, aumentando il rischio di incidenti, ha dichiarato mercoledì la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) statunitense.



Il richiamo riguarda alcuni modelli Lexus NX350 e NX250 del 2022-2025, RX350 del 2023-2026 e TX350 del 2024-2026, secondo la NHTSA.



L'Autority ha dichiarato che i concessionari aggiorneranno il software o sostituiranno la telecamera posteriore, se necessario, gratuitamente.

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