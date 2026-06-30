Francoforte: risultato positivo per DWS

(Teleborsa) - Scambia in profit DWS , che lievita del 2,21%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di DWS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DWS rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di DWS mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 65,25 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 63,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 66,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```