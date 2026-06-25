Francoforte: brillante l'andamento di DWS

(Teleborsa) - Rialzo marcato per DWS , che tratta in utile del 2,15% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a DWS rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di DWS è in rafforzamento con area di resistenza vista a 64,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 63,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 66,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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