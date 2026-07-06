Francoforte: brillante l'andamento di DWS

(Teleborsa) - Balza in avanti DWS , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,70%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a DWS rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di DWS mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 71,52 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 69,32. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 73,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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