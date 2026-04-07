Francoforte: positiva la giornata per Evonik Industries
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Evonik Industries, che tratta in utile del 2,11% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Evonik Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Evonik Industries è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,06 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 16,66. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,46.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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