Francoforte: positiva la giornata per Evonik Industries

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Evonik Industries , che tratta in utile del 2,11% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Evonik Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Evonik Industries è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,06 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 16,66. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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