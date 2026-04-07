Milano 10:46
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Dow Jones 6-apr
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Londra 10:46
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Francoforte: risultato positivo per Aurubis

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Aurubis
(Teleborsa) - Avanza il produttore tedesco di rame, che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aurubis rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 154 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 157. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 160.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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