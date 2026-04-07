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Francoforte: risultato positivo per Fresenius Medical Care

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Fresenius Medical Care
Seduta positiva per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che avanza bene del 2,20%.
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