Londra: brillante l'andamento di Mondi

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di carta e imballaggi , che guadagna bene, con una variazione del 2,22%.



Il movimento di Mondi , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di medio periodo di Mondi rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 8,74 sterline, mentre i supporti sono stimati a 8,548. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 8,932.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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