New York: andamento sostenuto per Targa Resources

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda di midstream che gestisce principalmente attività di raccolta e lavorazione di petrolio e gas naturale , con una variazione percentuale del 3,18%.



Lo scenario su base settimanale di Targa Resources rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Targa Resources . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 256,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 248,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 243,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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