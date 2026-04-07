New York: andamento sostenuto per Targa Resources
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda di midstream che gestisce principalmente attività di raccolta e lavorazione di petrolio e gas naturale, con una variazione percentuale del 3,18%.
Lo scenario su base settimanale di Targa Resources rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Targa Resources. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 256,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 248,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 243,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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