New York: NetApp in forte discesa

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati , che mostra un -4,31%.



La tendenza ad una settimana di NetApp è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico del produttore di attrezzature per data storage mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 94,8 USD con area di resistenza individuata a quota 99,25. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 93,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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