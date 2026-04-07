Parigi: andamento sostenuto per Publicis Groupe
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso della pubblicità francese, con una variazione percentuale del 2,65%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Publicis Groupe mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,44%, rispetto a +2,93% dell'indice di Parigi).
Le tendenza di medio periodo della big dell'advertising si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 74,8 Euro. Supporto stimato a 73,64. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 75,96.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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