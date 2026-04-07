Piazza Affari: andamento negativo per Ferretti
(Teleborsa) - Rosso per il costruttore di yacht di lusso, che sta segnando un calo del 2,98%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Ferretti rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Ferretti è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,069 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,933. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,205.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```