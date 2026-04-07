Piazza Affari: scambi al rialzo per Rai Way
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, in guadagno del 3,15% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rai Way più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Rai Way è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,303 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,093. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,513.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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