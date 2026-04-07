Piazza Affari: scambi al rialzo per Rai Way

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI , in guadagno del 3,15% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rai Way più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Rai Way è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,303 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,093. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,513.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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