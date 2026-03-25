Milano 11:51
44.061 +1,59%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 11:51
10.084 +1,20%
Francoforte 11:51
23.004 +1,62%

Piazza Affari: rosso per Rai Way

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per Rai Way
Sottotono la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, che passa di mano con un calo dell'1,87%.
Condividi
```