Piazza Affari: giornata depressa per Rai Way

(Teleborsa) - Rosso per la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI , che sta segnando un calo del 2,05%.



La tendenza ad una settimana di Rai Way è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Rai Way si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 5,847 Euro. Supporto stimato a 5,677. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6,017.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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