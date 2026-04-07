Piazza Affari: scambi in positivo per Fincantieri

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo , in guadagno del 2,56% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fincantieri evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fincantieri rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Fincantieri rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 13,98 Euro, mentre i supporti sono stimati a 13,71. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 14,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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