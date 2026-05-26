Banco Santander, gli azionisti di Webster approvano l'acquisizione da 12 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Gli azionisti di Webster Financial
hanno accettato la proposta di acquisizione da 12 miliardi di dollari presentata da Banco Santander
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"La proposta di transazione è stata approvata", ha dichiarato Webster, secondo quanto emerso dall'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi martedì.
A febbraio, l'istituto di credito spagnolo aveva stretto un accordo per acquisire Webster
nell'ambito di un piano di espansione negli Stati Uniti
guidato dalla presidente esecutiva Ana Botín
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Santander offre 48,75 dollari per azione Webster in contanti e 2,0548 azioni Santander sotto forma di American Depositary Shares (ADS) per ogni azione Webster, valutando la banca statunitense a circa 73,49 dollari per azione alla chiusura di venerdì. Ciò equivale a circa 12 miliardi di dollari per l'intera banca.
L'acquisizione dovrebbe concludersi nella seconda metà dell'anno.