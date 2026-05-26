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Banco Santander, gli azionisti di Webster approvano l'acquisizione da 12 miliardi di dollari

Banche, Finanza
Banco Santander, gli azionisti di Webster approvano l'acquisizione da 12 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Gli azionisti di Webster Financial hanno accettato la proposta di acquisizione da 12 miliardi di dollari presentata da Banco Santander.

"La proposta di transazione è stata approvata", ha dichiarato Webster, secondo quanto emerso dall'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi martedì.

A febbraio, l'istituto di credito spagnolo aveva stretto un accordo per acquisire Webster nell'ambito di un piano di espansione negli Stati Uniti guidato dalla presidente esecutiva Ana Botín.

Santander offre 48,75 dollari per azione Webster in contanti e 2,0548 azioni Santander sotto forma di American Depositary Shares (ADS) per ogni azione Webster, valutando la banca statunitense a circa 73,49 dollari per azione alla chiusura di venerdì. Ciò equivale a circa 12 miliardi di dollari per l'intera banca.

L'acquisizione dovrebbe concludersi nella seconda metà dell'anno.
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