A Francoforte corre TUI

(Teleborsa) - Rialzo per TUI , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 12,26%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di TUI più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di TUI suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,24 Euro con tetto rappresentato dall'area 7,476. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,102.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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