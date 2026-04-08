A Francoforte corre TUI
(Teleborsa) - Rialzo per TUI, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 12,26%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di TUI più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di TUI suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,24 Euro con tetto rappresentato dall'area 7,476. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,102.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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