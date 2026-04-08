A Francoforte, forte ascesa per Bilfinger
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la multinazionale dell'ingegneria, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Bilfinger mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,45%, rispetto a +7,73% del MDAX).
Le tendenza di medio periodo del contractor tedesco si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 111,9 Euro. Supporto stimato a 108. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 115,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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