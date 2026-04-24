Francoforte: calo per Bilfinger

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale dell'ingegneria , con una flessione del 3,48%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Bilfinger rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo del contractor tedesco evidenzia un declino dei corsi verso area 97 Euro con prima area di resistenza vista a 100,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 95,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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