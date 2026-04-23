Francoforte: in calo Bilfinger

(Teleborsa) - Sottotono la multinazionale dell'ingegneria , che passa di mano con un calo del 3,57%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bilfinger , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del contractor tedesco . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 104,4 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 101,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 99,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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