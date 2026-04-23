Francoforte: in calo Bilfinger
(Teleborsa) - Sottotono la multinazionale dell'ingegneria, che passa di mano con un calo del 3,57%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bilfinger, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del contractor tedesco. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 104,4 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 101,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 99,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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