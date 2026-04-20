Francoforte: si concentrano le vendite su Bilfinger

(Teleborsa) - Sottotono la multinazionale dell'ingegneria , che passa di mano con un calo del 2,52%.



L'andamento di Bilfinger nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 109 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 107,9. L'equilibrata forza rialzista del contractor tedesco è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 110,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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