Francoforte: scambi al rialzo per Bilfinger

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale dell'ingegneria , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,20%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bilfinger evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il contractor tedesco rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Bilfinger è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 113,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 109,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 116,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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