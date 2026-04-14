Francoforte: scambi al rialzo per Bilfinger
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale dell'ingegneria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,20%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bilfinger evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il contractor tedesco rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Bilfinger è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 113,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 109,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 116,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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