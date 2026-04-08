A Piazza Affari, forte ascesa per Banca Mediolanum
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che opera nel settore bancario e assicurativo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,65%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Banca Mediolanum rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico della società del risparmio gestito è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 18,64 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 18,46. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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